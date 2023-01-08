«Реал Сосьедад» уверенно обыграл на выезде «Альмерию» в матче Ла Лиги

Сегодня, 8 января, состоялся матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Альмерия» встречалась с «Реалом Сосьедад». Встреча прошла на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии. Стартовый свисток главного арбитра матча Альберолы Рохаса прозвучал в 16:00 мск.
Первый тайм не порадовал болельщиков забитыми голами. Особенно не повезло фанатам хозяев: за 45 минут встречи команда не нанесла ни одного удара по воротам соперника. Во втором тайме «Альмерия» стала проводить опасные атаки, однако в итоге пропустила сама. Первый гол «Реал Сосьедад» забил на 47-й минуте — отличился сегодняшний именинник Давид Сильва, которому исполнилось 37 лет.
Гол Давида Сильвы
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Через пять минут гости укрепили своё преимущество — в этот раз забил Александр Сёрлот, ассистировал ему Микель Мерино.
Гол Сёрлота
Оставшаяся часть тайма прошла под диктовку команды из Сан-Себастьяна, которая довела эту встречу до победы — 2:0.
- 8 января 2023
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