Защитник Бейи может получить дисквалификацию до 6 игр за фол в матче «Йер» — «Марсель»

Центральный защитник «Марселя» Эрик Бейи рискует получить длительную дисквалификацию за опасный фол в матче 1/32 Кубка Франции с командой «Йер». Как сообщает издание RMC Sport, игрока могут отстранить на срок от четырёх до шести игр.
Удаление произошло на 15-й минуте встречи, когда Бейи прямой ногой в грудь ударил игрока «Йера» Муссу Н'Диайе. Ивуарийский футболист получил за этот фол прямую красную карточку, а пострадавшего отправили в реанимацию в качестве меры предосторожности. Несмотря на игру в меньшинстве, «Марсель» выиграл эту встречу со счётом 2:0.
Бейи выступает за французский клуб в аренде, а права на него принадлежат «Манчестер Юнайтед». 28-летний футболист провёл за «Марсель» 12 матчей во всех турнирах.
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