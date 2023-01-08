Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник Бейи может получить дисквалификацию до 6 игр за фол в матче «Йер» — «Марсель»

Защитник Бейи может получить дисквалификацию до 6 игр за фол в матче «Йер» — «Марсель»
Комментарии

Центральный защитник «Марселя» Эрик Бейи рискует получить длительную дисквалификацию за опасный фол в матче 1/32 Кубка Франции с командой «Йер». Как сообщает издание RMC Sport, игрока могут отстранить на срок от четырёх до шести игр.

Удаление произошло на 15-й минуте встречи, когда Бейи прямой ногой в грудь ударил игрока «Йера» Муссу Н'Диайе. Ивуарийский футболист получил за этот фол прямую красную карточку, а пострадавшего отправили в реанимацию в качестве меры предосторожности. Несмотря на игру в меньшинстве, «Марсель» выиграл эту встречу со счётом 2:0.

Бейи выступает за французский клуб в аренде, а права на него принадлежат «Манчестер Юнайтед». 28-летний футболист провёл за «Марсель» 12 матчей во всех турнирах.

Новость по теме
«Монако» проиграл по пенальти «Родезу» в 1/32 Кубка Франции. Головин не реализовал удар

Фанаты «Марселя» устроили Алексису Санчесу жаркий приём

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023