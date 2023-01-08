Аршавин рассказал, почему детей Игоря Денисова не приняли в академию «Зенита»

Директор департамента развития молодёжного футбола «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему детей бывшего полузащитника петербуржцев Игоря Денисова не приняли в академию клуба.



«Не было такого, что позвонили и сказали детей Денисова в «Смену» не брать. Игорь хотел, чтобы они тренировались, причём отдельно и в определённое время. Насколько я понимаю, то ли не было зала, то ли мы не хотели, чтобы кто-то тренировался отдельно, даже дети Денисова. Думаю, его сыновья соответствуют уровню нашей молодёжи, если бы он захотел, мы бы их приняли. Не знаю, есть ли у Игоря обида на клуб, думаю, эта ситуация больше раздута», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».



Команда Сергея Семака ушла на зимний перерыв, возглавляя турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 42 балла и опережают московский «Спартак» на шесть очков.



Матчи РПЛ возобновятся в начале марта. «Зенит» в игре 18-го тура примет «Пари Нижний Новгород».