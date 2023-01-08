Аршавин рассказал, почему детей Игоря Денисова не приняли в академию «Зенита»

Директор департамента развития молодёжного футбола «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему детей бывшего полузащитника петербуржцев Игоря Денисова не приняли в академию клуба.
«Не было такого, что позвонили и сказали детей Денисова в «Смену» не брать. Игорь хотел, чтобы они тренировались, причём отдельно и в определённое время. Насколько я понимаю, то ли не было зала, то ли мы не хотели, чтобы кто-то тренировался отдельно, даже дети Денисова. Думаю, его сыновья соответствуют уровню нашей молодёжи, если бы он захотел, мы бы их приняли. Не знаю, есть ли у Игоря обида на клуб, думаю, эта ситуация больше раздута», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».
Команда Сергея Семака ушла на зимний перерыв, возглавляя турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 42 балла и опережают московский «Спартак» на шесть очков.
Матчи РПЛ возобновятся в начале марта. «Зенит» в игре 18-го тура примет «Пари Нижний Новгород».
- 8 января 2023
-
20:42
-
20:37
-
20:33
-
20:16
-
20:11
-
20:08
-
20:03
-
19:56
-
19:56
-
19:51
-
19:45
-
19:44
-
19:41
-
19:24
-
19:18
-
19:14
-
19:02
-
18:57
-
18:55
-
18:40
-
18:38
-
18:34
-
18:30
-
18:22
-
18:17
-
18:01
-
17:57
-
17:52
-
17:48
-
17:29
-
17:18
-
17:15
-
16:50
-
16:36
-
16:22