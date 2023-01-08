Ширер: мне всё равно, сколько травм у «Челси», но такая игра с «Ман Сити» неприемлема

Бывший футболист «Ньюкасла» Алан Ширер поделился мнением о первом тайме матча 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» забил в ворота «Челси» три безответных мяча.
«Манчестер Сити» был фантастичен на каждой позиции. Они доминировали на всём поле и были сенсационными. Что касается «Челси», то такое выступление неприемлемо. Я сказал, что им нужна какая-то энергия, характер и всё в этом духе. Мне всё равно, сколько травм в составе «Челси», они всё равно могли выйти и достойно заменить отсутствующих. Они этого не сделали, и это меня сильно смущает», — приводит слова Ширера британское издание BBC.
Последний матч между «Манчестер Сити» и «Челси» состоялся в рамках английской Премьер-лиги. В этой игре победу праздновали «горожане» — 1:0.
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