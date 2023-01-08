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«Манчестер Сити» — «Челси»: Марез забил четвёртый гол хозяев, исполнив пенальти

«Манчестер Сити» — «Челси»: Марез забил четвёртый гол хозяев, исполнив пенальти
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В эти минуты проходит матч третьего раунда Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» принимает «Челси». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Робертом Джоном. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Манчестер Сити» выигрывает со счётом 4:0.

На 85-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез оформил дубль, реализовав пенальти.

В первом тайме в составе «Манчестер Сити», кроме Рияда Мареза, отличились Хулиан Альварес (с пенальти) и Фил Фоден.

Ранее, 5 января, команды встречались в матче 19-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил Марез.

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