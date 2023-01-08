«Астон Вилла» проиграла «Стивениджу» в Кубке Англии, пропустив два гола после 88-й минуты

Завершился матч третьего раунда Кубка Англии, в котором «Астон Вилла» принимала «Стивенидж», выступающий в Лиге 2 — четвёртом дивизионе в иерархии английского футбола. Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. «Стивенидж» одержал волевую победу со счётом 2:1.
На 33-й минуте счёт открыл французский полузащитник «Астон Виллы» Морган Сансон. На 85-й минуте был удалён полузащитник хозяев Леандер Дендонкер. Через три минуты форвард «Стивениджа» Джейми Рид сравнял счёт, реализовав пенальти. А на 90-й минуте шотландский полузащитник Дин Кэмпбелл принёс гостям победу.
В 1/16 финала Кубка Англии «Стивенидж» встретится со «Сток Сити». Матчи следующего раунда турнира пройдут с 27 по 30 января.
- 8 января 2023
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