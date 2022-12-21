Скалони — болельщикам Аргентины: вы были нашим 12-м игроком. Мы бесконечно благодарны вам
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выразил благодарность аргентинским болельщикам за поддержку национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Вы были нашим 12-м игроком. Исполнилась мечта всех аргентинцев. Мы бесконечно благодарны вам за поддержку и рады видеть вас счастливыми», — написал Скалони на своей странице в социальных сетях.
44-летний Скалони привёл аргентинскую сборную к первой с 1986 года победе на чемпионате мира, одержав победу над национальной командой Франции в финале турнира в Катаре (3:3, 4:2 пен.). Ранее специалист выигрывал с Аргентиной Кубок Америки в 2021 году. Скалони возглавляет сборную с 2018 года.
Фанат упал с моста, но продолжил праздновать победу Аргентины:
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