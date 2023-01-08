Гвардиола рассказал о встрече с Виалли на поле для гольфа

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об итальянском футболисте Джанлуке Виалли, ушедшем из жизни в возрасте 58 лет.



«Мне повезло встретиться с ним на поле для гольфа. В жизни ты реализуешься как футболист, ты знаешь, как заботиться о своём теле, и ты понимаешь, что в конце концов твоя жизнь — это монета. Иногда она идёт в одну сторону, а иногда в другую.



Хочу сказать спасибо сборной Италии, особенно Роберто Манчини, за участие Виалли в Лиге наций и на Евро. Знаю, это заставляло его чувствовать себя живым.

Трудно найти человека, который мог бы превзойти ту харизму, которой он обладал. Я помню, как мы играли в гольф на Мальорке, приехали поздно, вместе проголодались и начали есть сыр и салями, у нас был невероятный разговор. Он сказал мне, что сражался. К сожалению, он скончался несколько дней назад. Я видел реакцию в Италии. Он был кем-то уникальным. Он не будет забыт. Мы должны вспоминать о нём с широкой улыбкой. Для семьи и друзей огромные объятия», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

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