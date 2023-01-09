Из-за драки фанатов «Ромы» и «Наполи» образовались 15-километровые пробки
Поделиться
На автомагистралях образовались длинные очереди из-за столкновений между болельщиками «Ромы» и «Наполи», которые пересеклись по пути на матчи против «Милана» и «Сампдории» соответственно, сообщает Italy24.
Сообщается, что один из болельщиков «Ромы», получил ножевое ранение. Также болельщики бросали друг в друга камнями, а также использовали слезоточивый газ. Полиция, чтобы предотвратить дальнейшие опасные ситуации заблокировала движение по автомагистрали, которое позже было возобновлено. В результате блокировки образовались очереди до 15 км.
Напомним, «Наполи» в своём матче обыграл «Сампдорию» со счётом 2:0. «Рома», в свою очередь, сыграла вничью с «Миланом».
Болельщики прыгают в автобус с игроками сборной Аргентины
Новость по теме«Милан» упустил победу над «Ромой», ведя 2:0 к 87-й минуте
Комментарии
- 9 января 2023
-
04:21
-
04:13
-
04:09
-
03:47
-
03:36
-
03:25
-
03:13
-
03:13
-
03:03
-
02:44
-
02:35
-
02:20
-
02:11
-
01:28
-
01:24
-
00:57
-
00:55
-
00:49
-
00:44
-
00:35
-
00:29
-
00:12
-
00:09
-
00:08
- 8 января 2023
-
23:47
-
23:40
-
23:34
-
23:33
-
23:32
-
23:25
-
23:13
-
23:10
-
22:58
-
22:53
-
22:46
Партнерский контент