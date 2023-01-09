Из-за драки фанатов «Ромы» и «Наполи» образовались 15-километровые пробки

На автомагистралях образовались длинные очереди из-за столкновений между болельщиками «Ромы» и «Наполи», которые пересеклись по пути на матчи против «Милана» и «Сампдории» соответственно, сообщает Italy24.

Сообщается, что один из болельщиков «Ромы», получил ножевое ранение. Также болельщики бросали друг в друга камнями, а также использовали слезоточивый газ. Полиция, чтобы предотвратить дальнейшие опасные ситуации заблокировала движение по автомагистрали, которое позже было возобновлено. В результате блокировки образовались очереди до 15 км.

Напомним, «Наполи» в своём матче обыграл «Сампдорию» со счётом 2:0. «Рома», в свою очередь, сыграла вничью с «Миланом».

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