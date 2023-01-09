Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Из-за драки фанатов «Ромы» и «Наполи» образовались 15-километровые пробки

Из-за драки фанатов «Ромы» и «Наполи» образовались 15-километровые пробки
Комментарии

На автомагистралях образовались длинные очереди из-за столкновений между болельщиками «Ромы» и «Наполи», которые пересеклись по пути на матчи против «Милана» и «Сампдории» соответственно, сообщает Italy24.

Сообщается, что один из болельщиков «Ромы», получил ножевое ранение. Также болельщики бросали друг в друга камнями, а также использовали слезоточивый газ. Полиция, чтобы предотвратить дальнейшие опасные ситуации заблокировала движение по автомагистрали, которое позже было возобновлено. В результате блокировки образовались очереди до 15 км.

Напомним, «Наполи» в своём матче обыграл «Сампдорию» со счётом 2:0. «Рома», в свою очередь, сыграла вничью с «Миланом».

Болельщики прыгают в автобус с игроками сборной Аргентины

Новость по теме
«Милан» упустил победу над «Ромой», ведя 2:0 к 87-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023