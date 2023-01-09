Капитан «Пари НН» признался, что несколько футболистов вернулись из отпуска с лишним весом

Защитник и капитан «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук рассказал о тренировках во время зимней паузы, а также признался, что еще не успел познакомиться с новым главным тренером клуба Артёмом Горловым.



«У нас были обязательные задания на зимнюю паузу. Это две недели отдыха, а потом — 18 тренировочных сессий. Мы их выполнили. Тренировались часто и достаточно много. С удовольствием ли тренировались? Чаще всего — да.



Это индивидуальная работа. Раздали датчики домой, GPS‑часы. По ним отслеживали всю работу.



Сегодня медосмотр прошли. Лишний вес был обнаружен всего лишь у нескольких футболистов. Имена и фамилии останутся в секрете.



Познакомились ли лично с новым главным тренером? Нет, еще не виделись. Думаю, вечером он приедет в гостиницу на ужин. Возможно, там уже познакомимся.



Какую‑то информацию уже успели о нем собрать. Я еще год назад слышал об этом специалисте, когда он тренировал команду второй лиги.



Удивит ли Горлов чем‑то на сборах? Думаю, да», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».



Горлов с 20 июня возглавлял «Енисей». До этого он был главным тренером клубов «Домодедово», «Кубань‑2», «Долгопрудный», «Паланга» (Литва), «Ноа Юрмала» и «Знамя Труда».



О назначении 35‑летнего специалиста нижегородский клуб объявил 31 декабря.



В турнирной таблице РПЛ «Пари Нижний Новгород» после 17 туров с 20 очками занимает 12‑ю строчку.