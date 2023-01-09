«Кубань» объявила о назначении нового главного тренера

«Кубань» на своём официальном сайте объявила о назначении нового главного тренера. На эту должность назначен Андрей Сосницкий. 60-летний специалист подписал контракт до конца сезона-2023/2024.

В тренерский штаб нового наставника «Кубани» войдут Вячеслав Левчук, Сергей Кабельский, Виталий Милютин и Юрий Шишкин.

Напомним, прошлый тренер «Кубани» Роберт Евдокимов был уволен сразу после вылета из Кубка России. 16 ноября команда на своём поле проиграла ульяновской «Волге» со счётом 1:2 – на голы Дениса Рахманова и Даниила Арсентьева хозяева ответили одним мячом Нури Абдокова на 72-й минуте. Всего под руководством Евдокимова «Кубань» провела 44 официальных матча, в 29 из которых не проиграла (15 побед, 14 ничьих).