The Athletic: «Реал» хочет избавиться от Азара. Эден не намерен уходить из команды зимой

Мадридский «Реал» намерен расстаться с нападающим Эденом Азаром, однако сам бельгийский футболист не хочет покидать команду в январе 2023 года. Об этом сообщает The Athletic.
Эден Азар стал футболистом мадридской команды летом 2019 года, перейдя из «Челси» за € 115 млн. В 73 матчах за «Реал» бельгиец забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Отметим, что большую часть карьеры в клубе Азар пропустил из-за травм. За три года их было уже больше 10 штук.
Ранее появилась информация, что саудовский «Аль-Наср», который подписал Криштиану Роналду, намерен пригласить в команду и Азара.
Видеообзор. «Вильярреал» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 16-й тур:
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