Give me Sport: Душан Влахович хочет стать игроком лондонского «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» продолжает интересоваться покупкой нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича. Сам серб выступает сторонником такого перехода. Об этом сообщает Give me Sport.

Ранее сообщалось, что за игроком также следят «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Агент футболиста сказал, что «ничего не исключает», и заявил, что открыт к любым предложениям. «Ювентус» не намерен расставаться с нападающим и рассмотрит только предложения, превышающие € 90 млн.

В нынешнем сезоне Душан Влахович забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу в десяти матчах Серии А, а также отметился забитым голом в Лиге чемпионов. Игрок принимал участие в ЧМ-2022 в составе сборной Сербии.

Радость болельщиков Сербии после гола Влаховича. Видеоролик: