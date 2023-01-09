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Give me Sport: Душан Влахович хочет стать игроком лондонского «Арсенала»

Give me Sport: Душан Влахович хочет стать игроком лондонского «Арсенала»
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Лондонский «Арсенал» продолжает интересоваться покупкой нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича. Сам серб выступает сторонником такого перехода. Об этом сообщает Give me Sport.

Ранее сообщалось, что за игроком также следят «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Агент футболиста сказал, что «ничего не исключает», и заявил, что открыт к любым предложениям. «Ювентус» не намерен расставаться с нападающим и рассмотрит только предложения, превышающие € 90 млн.

В нынешнем сезоне Душан Влахович забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу в десяти матчах Серии А, а также отметился забитым голом в Лиге чемпионов. Игрок принимал участие в ЧМ-2022 в составе сборной Сербии.

Радость болельщиков Сербии после гола Влаховича. Видеоролик:

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