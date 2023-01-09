Смотри матч «Ариса» и «Акритаса» в своих социальных сетях!

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«АРИС» – «АКРИТАС» — как посмотреть матч?

Как и всегда, будет прямая трансляция игры с «Альфамега Стэдиум» в Лимасоле! Матч для вас прокомментирует Иван Канаев.

Подключайтесь к матчу заранее, чтобы ничего не пропустить!

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Болеем за «Арис»! Начало матча — в 20:00 мск.