Смотри матч «Ариса» и «Акритаса» в своих социальных сетях!
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«АРИС» – «АКРИТАС» — как посмотреть матч?
Как и всегда, будет прямая трансляция игры с «Альфамега Стэдиум» в Лимасоле! Матч для вас прокомментирует Иван Канаев.
Подключайтесь к матчу заранее, чтобы ничего не пропустить!
Болеем за «Арис»! Начало матча — в 20:00 мск.
Комментарии
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