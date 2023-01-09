Игонин: Дзюба тянет с переходом. Ему нужно снизить требования

Бывший футболист «Зенита», а ныне генеральный секретарь Федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин высказался о российском нападающем Артёме Дзюбе.
«Ему нужно срочно переходить в какой-то клуб. Понятна тактика игрока-звезды: дотянуть до последнего, набить цену, посмотреть конкурентов, но он не в той ситуации. Дзюба не получил все те условия, которые мог получить полгода назад. Сейчас он опять тянет и упускает время. Он не в том возрасте и не с тем имиджем сегодня, чтобы так действовать. Время прошло. Если он успеет снизить требования, то найдёт клуб быстро. Если нет, вообще может закончить», — сказал Игонин в эфире YouTube-канала «Такой футбол».
В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Адана Демирспор» пять матчей, забив один гол. В данный момент игрок находится без клуба.
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