Сергей Лапочкин: не важно, в какой группе УЕФА российские судьи — назначений-то нет

Известный арбитр Сергей Лапочкин прокомментировал информацию о том, что Судейский комитет УЕФА распределил российских арбитров по категориям на вторую часть сезона-2022/2023. В элитную группу, где всего 30 лучших рефери, попал Сергей Карасев, в первую — Сергей Иванов, во второй оказались Кирилл Левников, Владислав Безбородов, Евгений Кукуляк и другие российские арбитры.



«Для наших арбитров ничего не поменялось. Они как были в этих группах, так и остались. Они там присутствуют, потому что присутствуют. Назначений на международные матчи не получают. Поэтому не важно, в первой они группе или во второй.



То, что наши арбитры не судят, сказывается на их рейтинге? Такой ситуации не было никогда. Я не знаю, сказывается или нет. Раньше, если год не судишь, тебя могли перевести в более низшую категорию. То есть, была прямая зависимость. Сейчас эту связь не установить. Назначений-то нет для наших судей. До какого времени они приостановлены, никто не знает.



В обычной практике пребывание в той или иной группе зависит от качества судейства. Те, кто входит в элитную группу, судят матчи Лиги чемпионов и сборных, те, кто в первую, — Лигу Европы, те, кто во вторую — Лигу конференций. То есть, чем ниже группа, тем ниже рейтинг твоих матчей», — приводит слова Лапочкина «РБ Спорт».



Российские судьи были отстранены от обслуживания матчей под эгидой УЕФА в начале марта 2022 года — вслед за тем, как наши команды были исключены из международных соревнований.

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