Президент «Интернасьонала» сообщил об интересе к Анхелю Ди Марии

Президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос сообщил, что клуб интересуется аргентинским полузащитником «Ювентуса» Анхелем Ди Марией.



«Мы следим за ним, но нужно посмотреть, что предлагает рынок. Нет ничего конкретного. Он знает, как мы работаем. Мы всегда чётко понимаем финансовую ситуацию. На данный момент переговоры о Ди Марии не ведутся», — приводит слова Барселлоса ESPN.com.br.



Напомним, Ди Мария перешёл в туринский «Ювентус» на правах свободного агента летом 2022 года. Соглашение 35-летнего аргентинского футболиста с итальянским клубом рассчитано до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Ди Мария принял участие в восьми матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал одну результативную передачу.