Главные задачи ЦСКА на зиму-2023

Уже 5 и 6 января футболисты ЦСКА прошли медосмотр, а 7-го команда отправилась на первый сбор в Абу-Даби, который продлится три недели и завершится 20-го числа. Армейцам нужно хорошо поработать, чтобы подняться с нынешнего пятого места в РПЛ и попробовать выиграть Кубок.

Если Владимир Федотов затащит команду в призовую тройку по итогам сезона или возьмёт Кубок России, то во многом уже оправдает своё приглашение в ЦСКА. В топ-3 по итогам чемпионата армейцы не могут попасть с 2018-го (серебро с Гончаренко), а второй по значимости национальный трофей не выигрывали и вовсе с 2013-го (тренером был Слуцкий, в финале удалось обыграть «Анжи» с Это’О в составе). Пока перспективы крайне туманны: в нынешнем сезоне от идущего третьим «Ростова» армейцы отстают на шесть очков, а от занимающего второе место «Спартака» – на семь.

Задача №1: наиграть основную оборонительную тройку во главе с Дивеевым

Команды Федотова обычно сильны организацией обороны – и ЦСКА не исключение. По пропущенным голам (18) армейцы уступают в РПЛ лишь «Зениту» (7). По ожидаемым пропущенным голам (15,7) лучше вновь только действующий чемпион (9,7). Аналогично и с допущенными ударами — крепче красно-синих (10,9) только лидер лиги (6,8). Оборона — то, от чего в подготовительной работе можно оттолкнуться.

Тренер ЦСКА Владимир Федотов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА играет по схеме 3-4-3. Надёжность сзади на фоне сразу 14 команд РПЛ удивительна, ведь в первой части сезона у москвичей отсутствовала основная тройка центральных защитников. Более того, с первых минут на поле в середине обороны появлялись сразу восемь игроков: Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Бруно Фукс, Бактиёр Зайнутдинов, Мойзес, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников и Матвей Лукин. Когда Федотов найдёт основное сочетание, армейцы могут стать гораздо солиднее.

В начале сезона у ЦСКА был один опытный по меркам РПЛ профильный центральный защитник — Игорь Дивеев. Он был незаменимым, пока в сентябре не выбыл из-за перелома большеберцовой кости. Показательно, что с ним ЦСКА пропускал в среднем 0,9 мяча за игру (девять голов в десяти матчах), а без него – 1,3 (девять голов в семи играх). Ещё с Дивеевым в чемпионате удалось четыре раза сыграть «на ноль», тогда как без него – лишь однажды. Наиграть основное сочетание защитников с Игорем во главе — одна из приоритетных задач ЦСКА на зиму, её решение существенно облегчит жизнь капитану команды Акинфееву.

Лучшими партнёрами для Дивеева пока видятся Роша и Зайнутдинов. Бразильцу в первой части не было равных среди всех игроков ЦСКА по успешным отборам (2,1 за матч), а ещё он наравне с коллегой из Казахстана стал лучшим в защите по перехватам (2,1 за игру). Зайнутдинов также является лидером среди центральных защитников по минутам на поле (1350) и входит в топ-3 в своей команде по этому показателю после Акинфеева (1530) и Гаича (1413).

Игорь Дивеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Задача №2: повысить результативность Мойзеса или найти ему замену

В прежних командах Федотова впереди классно проявляли себя фланговые футболисты. Но в ЦСКА такого пока не происходит.

В РПЛ-2019/2020 в «Оренбурге» Федотова правый фланг разрывал Алексей Сутормин (восемь голов и один ассист), а левый – Сергей Терехов (два гола и три ассиста). Оба тогда даже вошли в пятёрку самых результативных футболистов своей команды, а вскоре каждый пошёл на повышение — Сутормин в «Зенит», а Терехов в «Сочи».

После «Оренбурга» Федотов сам работал в «Сочи». В прошлом и позапрошлом сезонах РПЛ под его руководством у Тимофея Маргасова три гола и семь результативных передач, а у Кирилла Заики два гола и пять передач. Из-за частой смены позиций на показатели Терехова смотреть не вполне логично, но они тоже хорошие: три гола и три паса.

У ЦСКА на флангах действуют Мойзес и Гаич. У первого в РПЛ пока как-то всё совсем печально и вообще, и на фоне предыдущих бровочников Федотова — у бразильца всего одна голевая передача в активе. Серб куда результативнее – у Милана три голевые передачи. Пока оба в среднем по разу за игру бьют по чужим воротам и по разу выводят на удар партнёров.

Мойзес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если Федотов найдёт способ повысить результативность второго латераля, то ЦСКА может существенно добавить впереди. Пока по голам в РПЛ (30) команда лишь седьмая! Даже «Оренбург», ещё в прошлом сезоне игравший в ФНЛ, забил больше (33). Если Мойзес периодически не станет делать ассисты хотя бы на уровне Гаича или не будет забивать, то есть смысл искать ему замену.

Милан Гаич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Задача №3: определиться с дуэтом в центре поля

Летом прошлого года в СМИ мелькала информация об интересе ЦСКА к полузащитнику «Сочи» Кристиану Нобоа. Эквадорец даже делал репост публикации, в которой говорилось о желании армейцев подписать с ним контракт на два года. Похоже, у клуба желание действительно было. Первая половина сезона в очередной раз показала: Нобоа команде не помешал бы, ведь креатива в центре поля красно-синим откровенно не хватает.

Тем летом ЦСКА взял в середину Мендеса и Зделара. В первой части сезона оба разочаровали. В атаке не преуспели никак: ни одного голевого действия на двоих, при обороне ни одного нет в топ-15 игроков лиги ни по числу успешных отборов, ни по количеству перехватов. Если у Зделара ещё неплохо всё с отборами (1,9 за матч — 20-й показатель турнира), то Мендес проваливается и в них (0,6), и в перехватах (0,3).

В целом в России и Мендес, и Зделар пока играют очень скромно. При этом чилиец у себя на родине показывал умение обороняться и атаковать в составе «Эспаньола», за который забил четыре мяча и сделал 15 голевых передач в 122 матчах. В то же время серб был успешен в «Партизане», в составе которого записал в свой актив шесть голов и 22 паса в 197 играх. Поэтому списывать их рано, даже при наличии подобного желания. Если искать наиболее перспективного, то в силу возраста это Мендес — ему 22 года, тогда как Зделару – 27. А ещё для чилийца это первый зарубежный опыт, тогда как Зделар ранее неудачно съездил в «Олимпиакос» и «Мальорку».

Константин Кучаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Не удивит, если одну из двух позиций в центре поля по итогам сборов отвоюет Иван Обляков или Константин Кучаев. Каждый способен дать креатив при наступлении, у обоих в первой части сезона РПЛ по два гола и два голевых паса. Кстати, Кучаев по итогам первой части ещё и лучший из полузащитников ЦСКА по сумме отборов и перехватов (4,1 в среднем за игру). Если раньше можно было усомниться в их классе, то приезд Зделара и Мендеса показал: наши парни ещё совсем не промах.

Кажется, решить проблему центра поля — главная и оттого самая сложная задача для Федотова. Когда смотришь на игру Нобоа, с которым тренер работал два с лишним года в «Сочи», и на нынешних центральных полузащитников ЦСКА, Владимиру так и хочется посочувствовать: сравнение явно не в пользу последних. Разрешит ли как-нибудь ситуацию главный тренер?