Нигматуллин: Бэйл разрушил свою карьеру гольфом, переключил внимание с работы на хобби

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на завершение карьеры валлийским нападающим Гаретом Бэйлом.

«К сожалению, такое случается, что, наверное, в какой-то момент футболист теряет мотивацию. Не всем суждено ровно провести карьеру. Я лично, к сожалению, Гарета не знаю, не могу судить. Но мне кажется, что словосочетание Гарет Бейл и гольф [в последнее время] звучало в новостных лентах гораздо чаще, чем Гарет Бейл и футбол. Он переключил своё внимание с основной работы на хобби. Этим он постепенно разрушил всё хорошее в своей карьере, что было. Он уже давно не показывает своей лучшей игры», — сказал Руслан Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Последним клубом в карьере Бэйла стал «Лос-Анджелес». Ранее форвард выступал за «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» и мадридский «Реал». В составе испанского клуба Бэйл пять раз становился победителем Лиги чемпионов.