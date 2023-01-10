Жена Дани Алвеса поддержала мужа после обвинений в сексуальных домогательствах

Испанская модель Джоана Санс, супруга бразильского защитника «Пумас» Дани Алвеса, высказалась в поддержку мужа после обвинений в сексуальных домогательствах в его адрес.
«Мы вернулись в Барселону 30-го числа, и Дани решил встретиться с друзьями, чтобы отключиться от мыслей о чемпионате мира. Он танцевал и наслаждался музыкой. В этом нет ничего плохого. Я много раз видела женщин, подходивших к моему мужу и пытавшихся что-то предложить ему прямо на моих глазах. Если они так поступают при мне, боюсь представить, что бывает, когда меня нет рядом. Я знаю, кто мой муж, и знаю, как мы с ним познакомились. Я знаю, насколько он уважителен ко всем», — приводит слова Санс Antena 3.
Ранее женщина заявила, что 30 декабря подверглась домогательствам со стороны 39-летнего футболиста в одном из ночных клубов Барселоны. Она обратилась в полицию и сообщила, что Алвес якобы засунул руку ей под нижнее бельё.
- 10 января 2023
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