Генсек РФС Митрофанов: возможность перехода в Азию сохраняется

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о вариантах перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Участие и УЕФА, и ФИФА в рабочей группе даёт надежду — когда все согласны со спортивной составляющей необходимости играть, но все понимают, что политически не могут принять такого решения, в этой ситуации УЕФА сможет принять решение об ускорении выхода [России из УЕФА]. И в этой ситуации сохраняется надежда на переход [в Азию]. Возможность приёма в состав АФК на конгрессе в сентябре с тем, чтобы в ноябре начать отборочные игры в Азии, сохраняется.

Формально-юридически дедлайн 31 декабря для выхода до 1 июля. Если УЕФА в ходе рабочей группы согласится с тем, что никак не может иметь в составе такого члена, возможно, нам удастся достичь договорённости в иные сроки с тем, чтобы успеть к отбору. Но гораздо больше надеюсь, что нам удастся договориться о постепенном снятии ограничений и возможности отбираться в Европе», — приводит слова Митрофанова РБ «Спорт».