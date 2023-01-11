Скалони — о победе на ЧМ-2022: Аргентина не испытывала сомнений после титула Кубка Америки

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался об успехе на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
«Мы с самого начала, еще выиграв Кубок Америки, понимали, что способны бороться с кем угодно. Мы не испытывали сомнений. Мы знали, что никому не дадим себя легко обыграть, знали, что сможем претендовать на успех, дойти до финальных этапов.
Мы были готовы к тому, что в какой-то момент проиграем. Этого не случалось три года, но могло произойти. И произошло в самый подходящий момент – у нас оставалась возможность отреагировать.
После поражения в первом матче от Саудовской Аравии нам оставалось только выиграть все оставшиеся», – приводит слова Скалони Ole со ссылкой на Radio Calvia.
Сборная Аргентины обыграла французов в финале ЧМ-2022 в серии пенальти.
Дети из школы, в которой учился Скалони, поддерживают Аргентину:
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