Глава судейского комитета Испании: уважаю Хави, но интервью арбитров после матчей не будет

Глава судейского комитета Испании заявил, что судьи не будут давать комментарии после матчей. Луис Медина Канталехо ответил на предложение главного тренера «Барселоны» Хави обязать арбитров давать интервью после каждой игры.



«Я уважаю Хави и других тренеров, но если меня не сменят или я не уйду, то судьи не будут выступать после матчей. Это означало бы подвергнуть их очень суровому суждению.



Этого не делают ни в одной стране мира. Это начали делать в Нидерландах, но прекратили. И позвольте мне защищать судей в этом вопросе», – приводит слова Канталехо AS.



По итогам 16 туров Барселона набрала 41 очко и является лидером испанского чемпионата, обходя в турнирной таблице «Реал» (38).



6 ноября 2021 Хави официально стал главным тренером «Барселоны», подписав контракт до 2024 года.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы: