Антон Миранчук рассказал, чего можно ожидать от «Локомотива» во второй половине сезона

Хавбек «Локомотива» Антон Миранчук поделился своими ожиданиями от второй части сезона. Первую часть сезона в РПЛ команда завершила на 14-й строчке в турнирной таблице.



«За брата я очень рад. Хорошо, что он играет.

Чего ожидать от «Локомотива» в весенней части? Чего-то нового. Надо всегда идти вперёд. Думаю, нет смысла назад смотреть. То, что было, это уже история. Нужно искать что-то новое, чтобы потом на это смотрели. Я не думаю, что есть смысл смотреть назад.

Галактионов? Может быть, я бы в будущем ответил на все эти вопросы, а не сейчас.

Думаем ли мы о вылете? Каждое очко — на вес золота. Но мы слишком далеко заглядываем. У нас сборы, будем исходить из работы на них.

Покидают иностранцы команду? Ребята проходят медосмотр, можете спросить у них. На сборах мы пообщаемся, будет время.

Соперник в Кубке «Спартак»? Ждем с нетерпением, с оптимизмом смотрим. При каких обстоятельствах мы можем обыграть «Спартак»? Вот, у нас сборы. Посмотрим, что на них будем наигрывать», — передаёт слова Миранчука «РБ Спорт».

«Локомотив» проведёт в период паузы в Российской Премьер-Лиге несколько контрольных матчей. Все игры эксклюзивно покажет Okko.