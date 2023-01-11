Сергей Карасёв: как и очень многие, я болел не за Аргентину, а именно за Месси

Российский рефери ФИФА Сергей Карасёв признался, что на чемпионате мира в Катаре он болел за отдельного игрока — форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. Напомним, что ЧМ-2022 закончился победой сборной Аргентины. Месси впервые стал чемпионом мира, также нападающего признали лучшим футболистом турнира.

«Я почему‑то никогда ни за кого сильно не болел. Так получилось, не было у меня какого‑то особого пристрастия болеть, ходить на стадион, что‑то кричать. Я почему‑то всегда был спокойным. И когда стал судить, это вообще окончательно отпало. Я даже ни один вид спорта не могу назвать, где бы я конкретно за кого‑то переживал. Есть какие‑то отдельные футболисты, которым я симпатизирую, я их многократно называл: Пирло, Месси и другие умные футболисты центра поля. Из последних — Канте, которого воочию удалось увидеть на Суперкубке УЕФА. Мне повезло, я за карьеру повидал много топовых, звёздных игроков.

Как и очень многие, я болел не за Аргентину, а именно за Месси. Мне было спокойно по поводу любой команды. Но именно из‑за этого человека я хотел победы аргентинцев — чтобы Месси стал чемпионом мира», — цитирует Карасёва «Матч ТВ».

В финале катарского мундиаля аргентинцы оказались сильнее французов. Команда Лионеля Скалони обыграла своего оппонента в серии пенальти.