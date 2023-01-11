Куртуа: присутствие Роналду в Саудовской Аравии говорит о желании страны развивать спорт

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Суперкубка Испании с «Валенсией», а также высказался о развитии спорта в Саудовской Аравии.
«Нужно хорошо начать игру. В матче с прекрасным соперником под руководством хорошего тренера будет трудно. Мы хотим снова победить и заполучить ещё один трофей.
Мне приятно приезжать в Саудовскую Аравию. Это как играть дома. Здесь мы можем разделить прекрасные моменты с болельщиками, которые не могут приехать в Мадрид. Эта страна хочет развивать спорт и добиться в этом многого. Присутствие Криштиану Роналду здесь это доказывает», — приводит слова Куртуа Marca.
Матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Реал» — «Валенсия» состоится сегодня, 11 января, на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в городе Джидда (Саудовская Аравия). Начало встречи — в 22:00 мск.
- 11 января 2023
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