Куртуа: присутствие Роналду в Саудовской Аравии говорит о желании страны развивать спорт

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Суперкубка Испании с «Валенсией», а также высказался о развитии спорта в Саудовской Аравии.



«Нужно хорошо начать игру. В матче с прекрасным соперником под руководством хорошего тренера будет трудно. Мы хотим снова победить и заполучить ещё один трофей.



Мне приятно приезжать в Саудовскую Аравию. Это как играть дома. Здесь мы можем разделить прекрасные моменты с болельщиками, которые не могут приехать в Мадрид. Эта страна хочет развивать спорт и добиться в этом многого. Присутствие Криштиану Роналду здесь это доказывает», — приводит слова Куртуа Marca.



Матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Реал» — «Валенсия» состоится сегодня, 11 января, на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в городе Джидда (Саудовская Аравия). Начало встречи — в 22:00 мск.