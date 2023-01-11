Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кавазашвили: слава богу, что УЕФА влепил нам санкции!

Кавазашвили: слава богу, что УЕФА влепил нам санкции!
Комментарии

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о санкциях, наложенных на Российский футбольный союз, а также прокомментировал игру защитника красно-белых Михи Мевли.

«Слава богу, что УЕФА влепил нам санкции! Сейчас мы вынуждены из своего резерва восполнять брешь и ставить воспитанников или других российских футболистов.

Мевля? Обычно я даю оценку игрокам, которые умеют играть прилично. Меня мастерство Мевли не привлекает. Есть у него это мастерство или нет — я за ним раньше не наблюдал. Это слабое звено в защите. Абаскаль правильно сделал, что, невзирая на приглашение иностранца, он поставил в состав спартаковского воспитанника. А освободит он Мевлю или нет — это уже не моя проблема, пусть Абаскаль думает», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

Россия остаётся в Европе, а не бежит в Азию. Что будет дальше? Россия остаётся в Европе, а не бежит в Азию. Что будет дальше?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023