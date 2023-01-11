Эн-Несири — об интересе «Вест Хэма»: это не вопрос денег. Мои мысли с «Севильей»

Нападающий «Севильи» и сборной Марокко Юссеф Эн-Несири отреагировал на информацию об интересе со стороны «Вест Хэм Юнайтед».
«Я благодарен всем клубам, которые связались с моим агентом. Но мои мысли с «Севильей». Это не вопрос денег. Это вопрос спорта, желания помочь команде в непростые моменты. У нас отличный состав, и мы уверены, что будем двигаться только вперёд. У меня была возможность уйти, но я отказался. Мы нужны друг другу. Впереди много игр, и мы планируем выкладываться на 100%», — приводит слова Эн-Несири Mundo Deportivo.
Эн-Несири стал игроком «Севильи» в январе 2020 года. Через год после этого «Вест Хэм» уже делал попытку подписать Юссефа за € 30 млн, но получил отказ.
«Севилья» — «Хетафе». Испанская Примера 2022/2023. 16-й тур
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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