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Ферран Торрес и Стефан Савич дисквалифицированы на два матча Примеры

Ферран Торрес и Стефан Савич дисквалифицированы на два матча Примеры
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Комитет по соревнованиям испанской Ла Лиги дисквалифицировал защитника мадридского «Атлетико» Стефана Савича и нападающего «Барселоны» Феррана Торреса на два матча, сообщает пресс-служба лиги.

Футболистам назначили дополнительное наказание за получение красных карточек в матче 16-го тура Примеры «Атлетико» — «Барселона» (0:1). Савич и Торрес устроили потасовку в компенсированное время встречи и были удалены с поля.

Напомним, «Барселона» в 16 матчах набрала 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. Мадридский «Атлетико» (27) — на пятом месте.

Савич («Атлетико М») и Торрес («Барселона») удалены за схватку

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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