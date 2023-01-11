Ферран Торрес и Стефан Савич дисквалифицированы на два матча Примеры
Поделиться
Комитет по соревнованиям испанской Ла Лиги дисквалифицировал защитника мадридского «Атлетико» Стефана Савича и нападающего «Барселоны» Феррана Торреса на два матча, сообщает пресс-служба лиги.
Футболистам назначили дополнительное наказание за получение красных карточек в матче 16-го тура Примеры «Атлетико» — «Барселона» (0:1). Савич и Торрес устроили потасовку в компенсированное время встречи и были удалены с поля.
Напомним, «Барселона» в 16 матчах набрала 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. Мадридский «Атлетико» (27) — на пятом месте.
Савич («Атлетико М») и Торрес («Барселона») удалены за схватку
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Комментарии
- 11 января 2023
-
15:48
-
15:38
-
15:33
-
15:26
-
15:15
-
15:10
-
15:02
-
14:40
-
14:38
-
14:34
-
14:14
-
14:11
-
14:01
-
13:37
-
13:28
-
13:27
-
13:15
-
12:56
-
12:52
-
12:51
-
12:38
-
12:18
-
12:07
-
11:58
-
11:58
-
11:48
-
11:48
-
11:44
-
11:25
-
11:19
-
11:10
-
11:05
-
10:55
-
10:39
-
10:19
Партнерский контент