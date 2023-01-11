Ферран Торрес и Стефан Савич дисквалифицированы на два матча Примеры

Комитет по соревнованиям испанской Ла Лиги дисквалифицировал защитника мадридского «Атлетико» Стефана Савича и нападающего «Барселоны» Феррана Торреса на два матча, сообщает пресс-служба лиги.



Футболистам назначили дополнительное наказание за получение красных карточек в матче 16-го тура Примеры «Атлетико» — «Барселона» (0:1). Савич и Торрес устроили потасовку в компенсированное время встречи и были удалены с поля.

Напомним, «Барселона» в 16 матчах набрала 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. Мадридский «Атлетико» (27) — на пятом месте.

Савич («Атлетико М») и Торрес («Барселона») удалены за схватку

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.