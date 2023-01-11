Ротен объяснил, почему Дешам не назначит Мбаппе капитаном сборной Франции

Бывший футболист «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен поделился мнением, почему главный тренер национальной команды Дидье Дешам не назначит нападающего Килиана Мбаппе капитаном сборной Франции.



«Думаю, Дешам не назначит Мбаппе капитаном. Почему? Потому что он много шумит, ярко реагирует, а Дешам — полная противоположность этому стилю общения на пресс-конференциях. В случае пожара капитан — тот человек, который пытается его потушить. Килиан со всей своей откровенностью разжёг бы огонь ещё сильнее.



Это неестественно для Дешама. Он не любит лишней шумихи. Льорис был хорош на пресс-конференциях. Но Мбаппе никогда не будет следовать такому стилю общения, который хочет видеть Дешам», — приводит слова Ротена RMC Sport.