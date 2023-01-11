Брандт — о Германии на ЧМ-2022: часто казалось, что речь идёт не о спорте, а о политике

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Юлиан Брандт высказался о проблемах немецкой национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«Политика была огромной темой, которая сопровождала нашу сборную. Конечно, это не было основной причиной неудовлетворительного выступления на чемпионате мира, но эта тема, безусловно, сыграла свою роль. Часто возникало ощущение, что речь идёт не о спорте, а о политике и других темах.



Мы приехали в Катар, чтобы провести успешный турнир, а не для того, чтобы изменить чужую страну по вкусу европейцев. Я считаю, что было бы хорошо, если бы в какой-то момент мы просто ждали турнир и приняли страну-хозяйку Катар», — приводит слова Брандта Sport1.de.