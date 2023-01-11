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Хави: проведение Суперкубка в Саудовской Аравии? Это бизнес, но мы профессионалы

Хави: проведение Суперкубка в Саудовской Аравии? Это бизнес, но мы профессионалы
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал решение провести матчи за Суперкубок Испании в Саудовской Аравии.

«Моё мнение о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии? Мы профессионалы, и понятно, что это бизнес. Я думаю, что все клубы выиграют от этого решения. Есть как положительные моменты такого выбора, так и отрицательные», — приводит слова Хави Marca.

Сегодня, 11 января, мадридский «Реал» сыграет в полуфинале Суперкубка Испании с «Валенсией». В ответном полуфинале встретятся «Барселона» и «Бетис». Финал турнира пройдёт 15 января.

Видеообзор. «Атлетико М» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 16-й тур:

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