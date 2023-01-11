Хави высказался о переходе Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал переход нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«Криштиану Роналду будет играть в чемпионате Саудовской Аравии? Он подписал контракт с одним из лучших клубов в Саудовской Аравии, но это вызов. Эта очень сложная лига. Я играл против нескольких их команд, когда тренировал «Аль-Садд».



Лига Саудовской Аравии очень конкурентоспособна, но Криштиану Роналду — конкурентоспособный игрок. Я уверен, что он преуспеет в этой команде», — приводит слова Хави Marca.

Напомним, Роналду перешёл в «Аль-Наср» на правах свободного агента, подписав контракт до 2025 года. Также португальский футболист будет продвигать заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.

Криштиану Роналду празднует гол «Аль-Насра» на велотренажёре. Видеоролик: