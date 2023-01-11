Кавазашвили — об отставке Кононова из «Арсенала»: ушёл и ушёл. Миллионы лишаются работы

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал увольнение российского специалиста Олега Кононова с должности главного тренера тульского «Арсенала».

«Не могу сказать, почему Кононова после полугода уволили из «Арсенала». Покинул клуб, ну и что дальше? Миллионы лишаются работы — это обычное явление. Ушёл и ушёл. Конечно, сожалею, что потерял работу. Может быть, так ему ему будет даже лучше: найдёт себе другую команду, где всё будет иначе», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Олег Кононов возглавил «Арсенал» летом 2022 года. За это время тульская команда приняла участие в 20 матчах Мелбет Первой лиги, в которых было заработано 32 очка. Клуб занимает шестое место в турнирной таблице.