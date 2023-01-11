Кавазашвили — об отставке Кононова из «Арсенала»: ушёл и ушёл. Миллионы лишаются работы

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал увольнение российского специалиста Олега Кононова с должности главного тренера тульского «Арсенала».
«Не могу сказать, почему Кононова после полугода уволили из «Арсенала». Покинул клуб, ну и что дальше? Миллионы лишаются работы — это обычное явление. Ушёл и ушёл. Конечно, сожалею, что потерял работу. Может быть, так ему ему будет даже лучше: найдёт себе другую команду, где всё будет иначе», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Олег Кононов возглавил «Арсенал» летом 2022 года. За это время тульская команда приняла участие в 20 матчах Мелбет Первой лиги, в которых было заработано 32 очка. Клуб занимает шестое место в турнирной таблице.
- 11 января 2023
-
20:12
-
20:10
-
20:03
-
20:02
-
20:00
-
19:45
-
19:40
-
19:28
-
19:26
-
19:24
-
19:15
-
19:13
-
19:11
-
19:07
-
19:01
-
18:59
-
18:51
-
18:44
-
18:30
-
18:22
-
18:21
-
18:11
-
18:06
-
18:05
-
18:05
-
18:01
-
17:55
-
17:45
-
17:42
-
17:36
-
17:35
-
17:28
-
17:28
-
17:18
-
17:14