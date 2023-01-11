Источник: защитник «Спартака» Мевля может покинуть команду в ближайшее время
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Защитник московского «Спартака» Миха Мевля может покинуть команду в ближайшее время. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, словенский футболист имеет предложения от нескольких команд, и его переход в новый клуб может состояться до закрытия трансферного окна, которое в России заканчивается 22 февраля. Агент Мевли не стал комментировать ситуацию с возможным уходом игрока из «Спартака». Команды, которые сделали предложения 32-летнему защитнику, не называются.
Мевля стал игроком «Спартака» осенью 2022 года, перейдя из турецкого «Аланьяспора» на правах свободного агента. За красно-белых словенец сыграл четыре матча в Российской Премьер-Лиге и провёл три встречи в рамках Кубка России, не отметившись результативными действиями.
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