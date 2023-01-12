Гол Месси в первом матче после ЧМ помог «ПСЖ» обыграть «Анже»

«ПСЖ» одержал победу над «Анже» в матче 18-го тура чемпионата Франции, который проходил сегодня, 11 января, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, со счётом 2:0.



Счёт в матче был открыт уже на пятой минуте усилиями нападающего «ПСЖ» Уго Экитике. Голевой передачей на молодого француза отметился полузащитник Данилу Перейра. Забитый мяч Экитике стал единственным в первом тайме матча. На 72-й минуте встречи нападающий «ПСЖ» Лионель Месси ударом из штрафной площади увеличил преимущество своей команды (2:0). Отметим, что забитый мяч аргентинца был засчитан только после просмотра VAR.



Перед началом встречи парижский клуб занимал первую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции с 44 набранными после 17 матчей очками. «ПСЖ» потерпел лишь одно поражение в Лиге 1 сезона-2022/2023. «Анже» занимал последнее, 20-е, место в розыгрыше турнира, набрав всего восемь очков за 17 проведённых встреч.



Примечательно, что данный матч стал первым для Месси после триумфального для сборной Аргентины чемпионата мира 2022 года в Катаре.