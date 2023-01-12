Ловчев: в РПЛ «Зенит» стоит особняком. Остальные что‑то делят между собой
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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев считает, что у «Зенита» нет конкурентов в нынешнем сезоне чемпионата России.
«Не назову это конкуренцией, сильнее состав и игра у «Зенита». Много раз сказанная фраза, что соперником «Зенита» является сам «Зенит». Он сильнее, в нашем чемпионате клуб стоит особняком. Остальные что‑то делят между собой», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».
После 17 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирной таблицу чемпионата России, записав в свой актив 32 очка. На втором месте располагается «Спартак», набрав 36 очков. Замыкает лидирующую тройку «Ростов», набрав 35 очков. В топ-5 входят «Динамо» и ЦСКА, набрав по 29 очков.
Вторая часть чемпионата России стартует в марте.
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