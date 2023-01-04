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РПЛ-2022/2023: как «Зениту» нужно провести зиму, ключевая роль Вендела, огромный голевой потенциал Клаудиньо и Малкома

Главные задачи «Зенита» на зиму-2023
Евгений Ломоносов
Главные задачи «Зенита» на зиму-2023
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Как чемпиону России стать сильнее? Наши варианты перед зимними сборами.

С 15 по 28 января «Зенит» проведёт свой первый тренировочный сбор в Катаре. Команде из Санкт-Петербурга предстоит хорошо поработать перед возобновлением сезона, ведь весной ей защищать чемпионский титул РПЛ и сражаться за Кубок России. На данный момент в чемпионате «Зенит» лидирует и имеет шесть очков преимущества над «Спартаком».

Пока сборы не начались, самое время прикинуть, за счёт чего до возобновления внутренних соревнований команда Сергея Семака может стать сильнее.

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Задача №1: совершенствовать игру с Венделом в главной роли

Преимущество в шесть очков над «Спартаком» — во многом заслуга Вендела.

Полузащитник «Зенита» Вендел

Полузащитник «Зенита» Вендел

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Когда «Зенит» в 2022-м покинул сначала Сердар Азмун, а затем Артём Дзюба, стало очевидно, что команду ждут стилистические перемены — прямой замены лидерам атаки у чемпиона страны не было. На игровую пертурбацию указывал и отъезд Ярослава Ракицкого — мастера длинного паса.

В итоге прямо со старта сезона мы увидели новую версию «Зенита». Теперь команда Сергея Семака чаще разыгрывает мяч низом и реже играет длинными передачами. Заодно чемпион России ещё больше доминирует территориально — возросло количество владения мячом.

«Зенит» при Сергее Семаке

СезонКороткие передачи за матчДлинные передачи за матчВладение мячом
2022/20235345563%
2021/20224996061%
2020/20214606956%
2019/20204427456%
2018/20193946953%

Лидером нового «Зенита» достаточно оперативно стал бразильский центральный полузащитник Вендел — через него завязываются главные зенитовские комбинации. Он проводит свой лучший сезон в чемпионате России по сумме результативных действий (семь голов и три ассиста), количеству передач за игру (72), пасам под удар (1,8), общей точности пасов (92%) и ударам (2,1). При этом Вендел лучший во всей РПЛ по точности передач и первый по количеству передач среди полузащитников и нападающих — он ведёт игру, в отличие от того же Малкома, который тоже проводит очень яркий сезон.

Впервые с момента приезда в Россию Вендел играет исключительно в центре поля, а по минутам на поле в РПЛ (1365) входит в топ-4 в своей команде. Когда в составе были Дзюба и Азмун, Семак переодически сдвигал бразильца на фланг. У тренера была причина — Вендел не отличается объёмом работы, даже в нынешнем сезоне у него скромные показатели успешных отборов (1,5 за матч) и перехватов (1). С двумя нападающими нужен был мобильный хавбек: во-первых, для игры на подборах, во-вторых, для качественного разрушения, ведь форварды неохотно прессинговали и возвращались назад. Кстати, очень символично, что без Азмуна и Дзюбы «Зенит» отказался от Оздоева, который объём как раз давал.

Вендел в РПЛ

СезонГолыГолевые передачиПередачи за матчТочность передач
2022/2023737192%
2021/2022336091%
2020/2021235590%

Уверенное лидерство в РПЛ — не единственная причина, почему «Зениту» важно продолжать строить игру с Венделом в главной роли. Есть и другие весомые. Вторую команду по результативности действующий чемпион опережает сразу на семь голов (у «Зенита» 47, у «Спартака» 40). А ещё никогда в чемпионате России при Семаке «Зенит» не был столь результативен, как нынче.

Результативность «Зенита» в РПЛ при Сергее Семаке

СезонГолыМатчиГолы в среднем
2022/202347172,7
2021/202266302,2
2020/202176302,5
2019/202065302,2
2018/201957301,9
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Задача №2: вывести результативность Клаудиньо на уровень Малкома

Помимо Вендела, хорош в текущем сезоне другой бразилец «Зенита» — правый нападающий Малком. Никогда ранее он не был столь результативен в чемпионате России (12 голов и пять голевых).

Как и Венделу, Малкому во многом помогли кадровые изменения. Когда «Зенит» лишился и Азмуна, и Дзюбы, больше возможностей для открываний по центру, включая рывки за спины защитникам, получил Малком. Во многом этим обусловлена его возросшая результативность. Ранее его самым успешным сезоном в чемпионате России был предыдущий (восемь голов и семь голевых). Никогда ранее Малком не наносил за игру четыре удара — в прошлом сезоне было на удар меньше.

Голевое открывание Малкома в матче с «Оренбургом»

Голевое открывание Малкома в матче с «Оренбургом»

Фото: Кадр из трансляции

Голевое открывание Малкома в матче с «Факелом»

Голевое открывание Малкома в матче с «Факелом»

Фото: Кадр из трансляции

«Зенит» будет совсем неудержим, если сможет добавить в результативности Клаудиньо. По итогам прошлого сезона РПЛ капитаны и тренеры команд даже назвали его лучшим игроком сезона. Тогда он восемь раз забил сам и четырежды ассистировал партнёрам. Теперь всё скромнее: три гола и пять передач.

В отличие от Малкома, в текущем сезоне ни в какой новой роли Клаудиньо не раскрылся. Во многом из-за обстоятельств — выбывал из-за травмы бедра и мышечного повреждения. Из-за них игрок пропустил четыре матча в чемпионате, а ещё четыре ввиду неоптимальной формы начинал на скамейке. Если двум его соотечественникам помог распад дуэта форвардов, то Клаудиньо, скорее, усложнил жизнь: ранее он пользовался большим вниманием обороняющихся к защите собственной штрафной, где были Азмун и Дзюба, и часто отличался со второго темпа. Если в прошлом сезоне у Клаудиньо было 0,34 xG за игру, то теперь 0,25.

Интересно, что в чемпионате Бразилии – 2020 Клаудиньо забил 18 мячей и отдал шесть голевых в 35 матчах. На многое способен!

Голевое открывание Клаудиньо в игре с ЦСКА в прошлом сезоне

Голевое открывание Клаудиньо в игре с ЦСКА в прошлом сезоне

Фото: Кадр из трансляции

Голевое открывание Клаудиньо в игре с «Ростовом» в прошлом сезоне

Голевое открывание Клаудиньо в игре с «Ростовом» в прошлом сезоне

Фото: Кадр из трансляции

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Задача №3. Сохранить лидеров и найти применение слабо проявившим себя игрокам в первой части сезона

Прямо сейчас у «Зенита» нет необходимости усиливаться — по меркам РПЛ состав и так на зависть всем конкурентам. В такой ситуации важнее сохранить лидеров и суметь найти применение мало играющим или недостаточно проявляющим себя футболистам.

В РПЛ всего пять игроков, трансферная стоимость которых превышает € 15 млн, все без исключения — из «Зенита». А в топ-10 сразу шесть зенитовцев. Когда в составе много качественных игроков, по ним всегда может поступить трансферное предложение из Европы. Чтобы не потерять в качестве и зрелищности, чемпиону важно сохранить своих лидеров. С уходом Ловрена будет интересно посмотреть и на обновлённую версию обороны чемпионов России.

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Из футболистов второго плана одна из самых сложных ситуаций у 33-летнего Александра Ерохина. Проведя 284 минуты в чемпионате и 72 минуты в Кубке, он не совершил ни одного результативного действия за полгода. Ранее в составе «Зенита» такое было только в первой половине 2020-го, когда на мир обрушился ковид. Когда «Зенит» прежней версии активно использовал длинные передачи и фланговые доставки мяча, Ерохин активно включался в штрафную, находил голевые шансы и реализовывал их, в новой же стилистике он себя впереди не проявляет.

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Из непосредственно атакующих футболистов хочется большего от Зелимхана Бакаева и Матео Кассьерры. У россиянина за 508 минут в чемпионате и Кубке лишь один гол (с пенальти) и 0 голевых передач. У колумбийца два гола и четыре голевых паса за 931 минуту! Они точно уровень «Зенита»? Интересно, что Мантуан, для которого нынешний сезон дебютный в России, запомнился больше: три гола и один голевой пас в РПЛ после подъёмов с лавки! Таким образом, Мантуан показал, что может быть классным джокером.

Если «Зенит» сохранит остальных лидеров, а Сергей Семак сможет найти лучшее применение всем игрокам, то команда станет сильнее. Тот случай, когда прибавить можно даже без трансферов. Такое вполне вероятно, ведь с теми же тремя вышеобозначенными игроками на продолжительных сборах тренер ещё не работал.

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