«Атлетико» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед» Линделёфу

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф может перебраться в стан одного из испанского гранда.
Как утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, несколько недель назад «матрасники» вели переговорный процесс с англичанами по поводу потенциального трансфера 28-летнего шведа, однако получили отказ, так как руководство манкунианцев желает сохранить игрока в своём составе.
Действующий контракт Виктора с «красными дьяволами» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 15 млн.
В сезоне-2022/2024 Линделёф сыграл в 13 матчах во всех соревнованиях, однако не сумел отметиться какими-либо результативными действиями. Швед выступает за английскую команду с июня 2017 года.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
- 12 января 2023
-
07:01
-
07:00
-
06:21
-
06:13
-
06:03
-
05:25
-
04:55
-
04:54
-
04:45
-
04:34
-
04:32
-
03:48
-
03:43
-
03:41
-
03:39
-
02:50
-
02:47
-
02:25
-
02:06
-
01:51
-
01:50
-
01:34
-
01:25
-
01:12
-
00:58
-
00:54
-
00:54
-
00:53
-
00:53
-
00:52
-
00:51
-
00:03
-
00:00
- 11 января 2023
-
23:44
-
23:36