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«Атлетико» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед» Линделёфу

«Атлетико» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед» Линделёфу
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф может перебраться в стан одного из испанского гранда.

Как утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, несколько недель назад «матрасники» вели переговорный процесс с англичанами по поводу потенциального трансфера 28-летнего шведа, однако получили отказ, так как руководство манкунианцев желает сохранить игрока в своём составе.

Действующий контракт Виктора с «красными дьяволами» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 15 млн.

В сезоне-2022/2024 Линделёф сыграл в 13 матчах во всех соревнованиях, однако не сумел отметиться какими-либо результативными действиями. Швед выступает за английскую команду с июня 2017 года.

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