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«Ну нет денег, Михалыч!» Гончаренко вспомнил, как уговорил главу «Урала» подписать игрока

«Ну нет денег, Михалыч!» Гончаренко вспомнил, как уговорил главу «Урала» подписать игрока
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко рассказал, как уговорил президента клуба Григория Иванова подписать сербского нападающего Лазара Ранджеловича.

«Любой успех ― усилия многих людей. Мы изначально с Григорием Викторовичем обсуждали, что нам нужно приобрести трёх-четырёх игроков, а получилось девять! В конце, когда уже почти всех подписали, встал вопрос о Ранджеловиче, который был у меня на первом месте в трансферном списке. Мы несколько раз с ним общались через переводчика, и я говорю: «Григорий Викторович, ну этого надо брать!» А он мне: «Ну нет денег уже, Михалыч!» Я говорю: «Надо!», и он махнул рукой: «Ну ладно, бери», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Виктором Гончаренко читайте на «Чемпионате»:

«Больше всего хочется, чтобы ситуация в мире стала лучше». Откровенный Гончаренко «Больше всего хочется, чтобы ситуация в мире стала лучше». Откровенный Гончаренко
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