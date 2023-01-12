Стадион в Марокко был назван в честь защитника сборной и «ПСЖ» Хакими

Стадион в марокканском городе Эль-Каср эль-Кабир был назван в честь защитника национальной команды и «ПСЖ» Ашрафа Хакими, сообщил футболист в одной из своих соцсетей.
24-летний футболист лично посетил церемонию открытия, устроенную в его честь властями города. Отметим, что Эль-Каср эль-Кабир — родной город матери Хакими.
«Для меня честь — открытие футбольного стадиона, носящего моё имя. Благодарю власти и жителей города за поддержку и любовь ко мне. Для меня большая честь вернуться в этот город, который занимает особое место в моём сердце, и быть среди вас, моей семьи и моих близких. Спасибо от всего сердца», — сказал Хакими.
Напомним, на ЧМ-2022 в Катаре сборная Марокко дошла до полуфинала, что стало лучшим достижением в истории турниров для африканских команд.
Мбаппе и Хакими маскируются на улицах Нью-Йорка:
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