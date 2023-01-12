Абаскаль объяснил, почему запретил игрокам «Спартака» общаться с прессой на медосмотре
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему запретил футболистам красно-белых общаться с журналистами во время медосмотра. Испанский специалист считает, что медицинское обследование — приватный процесс.
«Почему закрыли медосмотр? Все тренеры разные. Я считаю, что этот процесс должен быть приватным. Это не должно выходить за пределы. Мы обязательно сможем пообщаться с журналистами, как это было, когда мы приглашали вас в Тарасовку.
Мы должны давать возможность нашей пресс-службе создавать эксклюзив. Потому что сейчас медиа и так находятся везде», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, на первый сбор «Спартак» отправится в ОАЭ. Он состоится с 13 по 27 января.
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