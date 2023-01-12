«Михалыч, не надо». Гончаренко вспомнил реакцию Фернандеса на требование Акинфеева

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко рассказал о смешном случае с защитником Марио Фернандесом во время работы в московском ЦСКА.



«Марио понимал русский, просто боялся разговаривать. Были моменты, когда Марио был в тренажёрном зале, а переводчик ещё нет, я к нему подходил и тихо говорил: «Марио, я же знаю, что ты всё понимаешь». Он такой: «Да, да». Кстати, был очень смешной случай. Играем матч, Акинфеев мне кричит: «Михалыч, меняй Витиньо нахрен!» (в оригинале использовано более грубое выражение. — Прим. «Чемпионата»). В этот момент мимо меня по бровке пробегает Марио и на русском мне говорит: «Михалыч, не надо Витиньо менять, Витиньо — топ». То есть Марио понял, что сказал Акинфеев, ха-ха», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Виктором Гончаренко читайте на «Чемпионате»: