Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Михалыч, не надо». Гончаренко вспомнил реакцию Фернандеса на требование Акинфеева

«Михалыч, не надо». Гончаренко вспомнил реакцию Фернандеса на требование Акинфеева
Комментарии

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко рассказал о смешном случае с защитником Марио Фернандесом во время работы в московском ЦСКА.

«Марио понимал русский, просто боялся разговаривать. Были моменты, когда Марио был в тренажёрном зале, а переводчик ещё нет, я к нему подходил и тихо говорил: «Марио, я же знаю, что ты всё понимаешь». Он такой: «Да, да». Кстати, был очень смешной случай. Играем матч, Акинфеев мне кричит: «Михалыч, меняй Витиньо нахрен!» (в оригинале использовано более грубое выражение. — Прим. «Чемпионата»). В этот момент мимо меня по бровке пробегает Марио и на русском мне говорит: «Михалыч, не надо Витиньо менять, Витиньо — топ». То есть Марио понял, что сказал Акинфеев, ха-ха», — сказал Гончаренко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Виктором Гончаренко читайте на «Чемпионате»:

«Больше всего хочется, чтобы ситуация в мире стала лучше». Откровенный Гончаренко «Больше всего хочется, чтобы ситуация в мире стала лучше». Откровенный Гончаренко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023