Кафанов: Хайкин хочет поменять клуб и перебраться в более сильную лигу

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о некоторых российских голкиперах, играющих в зарубежных чемпионатах. В частности, специалист заявил, что Никита Хайкин хочет покинуть «Будё-Глимт» и перейти в более сильный чемпионат.

«Ваня Коновалов сыграл четыре матча за «Ливингстон». Из-за травмы доиграть концовку сезона за «Юргорден» не смог Александр Васютин. Станислав Крицюк борется за место основного вратаря в португальском «Жил Висенте». Никита Хайкин хотел бы поменять клуб и намерен бросить сам себе вызов в более сильной лиге, несмотря на то, что являлся твёрдым первым номером в «Будё-Глимт», что достойно большого уважения. Хочу пожелать ему найти более сильный клуб и стать там первым номером», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».