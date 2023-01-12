Кафанов: хочу посмотреть всех российских вратарей, которые проводят зимние сборы в ОАЭ
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил о желании посмотреть на игру всех российских голкиперов, которые вместе со своими клубами будут проходить зимние сборы в ОАЭ. Напомним, большинство клубов РПЛ проводят сборы в Эмиратах или Турции.
«Есть желание посмотреть всех, кто будет находиться в это время на сборах в Эмиратах. Обязательно посмотрю, как только узнаю расписание наших тренировок и занятий других команд. Постараюсь, как и в прошлом году, всё свободное время потратить на просмотр вратарей.
Полечу ли я в Турцию, несмотря на то что у «Ростова» сборы в ОАЭ? Если будет возможность съездить в Турцию, конечно, по максимуму использую всё свободное время для просмотра кандидатов в сборную», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».
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