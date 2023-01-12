Мемфис Депай заинтересован в переходе в «Атлетико» из «Барселоны»

Нидерландский нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может стать игроком мадридского «Атлетико». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «Твиттере».
По информации итальянского журналиста, «Атлетико» и «Барселона» уже начали переговоры о возможном переходе одного из лидеров нидерландской национальной команды. Важным фактором для диалога между клубами служит тот факт, что Депай сам заинтересован в том, чтобы присоединиться к команде Диего Симеоне. Отмечается, что интерес «Атлетико» более конкретный, и «матрасники» опережают в этом клубы английской Премьер-лиги, которые также заинтересованы в голландце.
28-летний Депай выступает за «Барселону» с 2021 года. В текущем сезоне нидерландец сыграл лишь четыре матча за каталонский клуб, отметившись одни забитым мячом.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы:
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