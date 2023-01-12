Агент Буффона ответил на вопрос, продолжит ли голкипер карьеру после окончания сезона

Футбольный агент Сильвано Мартина, представляющий интересы голкипера «Пармы» Джанлуиджи Буффона, рассказал, продолжит ли его подопечный свою карьеру по окончании текущего сезона Серии В, где выступает клуб. 28 января именитому вратарю исполнится 45 лет.

«У него осталось два года контракта — но мы поговорим в конце сезона, и Джиджи сможет принять лучшее для себя решение. Конечно, он всё ещё чувствует себя конкурентоспособным.

На мой взгляд, если «Парма» выйдет в Серию А, то он обязательно продолжит карьеру. Если нет, он всё равно может продолжить, но только если они будут на вершине. Серия B — очень сложная лига, и то, что «Парма» сделала в матче Кубка Италии с «Интером», доказывает это», — приводит слова агента Tuttosport.

Новость по теме «Интер» обыграл «Парму» в дополнительное время и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»: