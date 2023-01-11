«Интер» обыграл «Парму» в дополнительное время и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Сегодня, 11 января, завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Интер» встречался с «Пармой». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия) и окончилась победой хозяев со счётом 2:1 в дополнительное время.



Счёт в матче открыл хорватский полузащитник «Пармы» Станко Юрич с передачи Симона Зома. На 88-й минуте матча «нерадзурри» смогли отыграться усилиями аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса и перевести игру в дополнительное время. Во втором дополнительном тайме миланская команда смогла забить ещё один мяч. Защитник «Интера» Франческо Ачерби результативно пробил головой по воротам соперника.



В четвертьфинале Кубка Италии подопечные Симоне Индзаги встретятся с победителем пары «Аталанта» — «Специя».