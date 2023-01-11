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«Интер» обыграл «Парму» в дополнительное время и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

«Интер» обыграл «Парму» в дополнительное время и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
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Сегодня, 11 января, завершился матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Интер» встречался с «Пармой». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия) и окончилась победой хозяев со счётом 2:1 в дополнительное время.

Счёт в матче открыл хорватский полузащитник «Пармы» Станко Юрич с передачи Симона Зома. На 88-й минуте матча «нерадзурри» смогли отыграться усилиями аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса и перевести игру в дополнительное время. Во втором дополнительном тайме миланская команда смогла забить ещё один мяч. Защитник «Интера» Франческо Ачерби результативно пробил головой по воротам соперника.

В четвертьфинале Кубка Италии подопечные Симоне Индзаги встретятся с победителем пары «Аталанта» — «Специя».

Кубок Италии. 1/8 финала
10 января 2023, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 1
ДВ
Парма
Парма
0:1 Юрич – 38'   1:1 Мартинес – 88'   2:1 Ачерби – 110'
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