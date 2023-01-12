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Защитник «Динамо» Гильермо Варела подписал контракт с «Фламенго»

Защитник «Динамо» Гильермо Варела подписал контракт с «Фламенго»
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Защитник «Динамо» Гильермо Варела подписал контракт с «Фламенго». Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Напомним, в июле уругваец покинул расположение «Динамо», несмотря на, что контракт защитника с бело-голубыми был рассчитан до лета 2023 года. Гильермо Варела был выкуплен «Динамо» у «Копенгагена» в июле 2021 года. Портал Transfermarkt оценивал трансфер в € 1 млн. Источники сообщали, что на решение игрока покинуть московский клуб могла повлиять его девушка.

В прошлом сезоне Варела провёл 28 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами, получив четыре предупреждения и одну красную карточку.

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