Малиновский: мы украинцы, мы сильны и едины. Для меня важно доставлять радость друзьям

Полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский рассказал о поддержке, которую ощущает от болельщиков из родной Украины в текущей ситуации.
«Прошедший год был непростым по причинам, которые известны всем. В Украине за мной все следят. Друзья говорят мне, что я играю не только за себя, но и за них. Для меня очень важно, что таким образом я могу доставлять им хотя бы немного радости. Мы украинцы, мы сильны, и мы должны быть едины», — приводит слова Малиновского RMC Sport.
29-летний Малиновский перешёл в «Марсель» на правах аренды из итальянской «Аталанты» в начале января. В текущем сезоне украинец сыграл 15 матчей за итальянцев в Серии A, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Малиновский также успел дебютировать за «Марсель», выйдя на замену в матче с «Труа».
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